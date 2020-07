Landau – Landauer Ordnungsdezernent Hartmann sucht Dialog mit Besucherinnen und Besuchern des Südparks – Zusätzliche Mülleimerleerung an Samstagen und Toilettenwagen kommen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Märchenwelten sind Thema der Sommerpredigtreihe, die draußen vor der CityKirche Konkordien immer sonntags um 11 Uhr zu erleben ist. Start auf der Kirchwiese in R2 ist am Sonntag, 26. Juli mit Pfarrerin Ilka Sobottke und dem klugen „Fuchs 8“. In diesem Sommer eine Weite ins Herz und in die Seele zu bekommen, so ... Mehr lesen »