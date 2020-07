Haßloch – „Tag der offenen Tür“ abgesagt!

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Leider müssen wir Euch mitteilen, dass der ‘Tag der offenen Tür’ der Feuerwehr Haßloch in diesem Jahr, wie so viele Veranstaltungen, leider ausfallen muss.

Natürlich wissen auch wir, die Feuerwehr Haßloch und unser angehöriger Förderverein, wie wichtig es ist, weiterhin vorsichtig zu sein und wie groß das Infektionsrisiko gerade bei solchen Veranstaltungen ist. Unsere Helfer bedauern es sehr, diesen inzwischen fest zu unserer Gemeinde gehörenden Familientag absagen zu müssen. Bei vielen Haßlochern ist der Tag der offenen Tür in der Feuerwehr inzwischen ein fester Termin im Kalender. Umso mehr hoffen wir, sie alle gesund im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen.

Unabhängig vom Tag der offenen Tür können sich weiter alle Interessierten, jederzeit online über die Feuerwehr informieren. Entweder hier auf Facebook oder auf www.feuerwehr-hassloch.de.

