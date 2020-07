Germersheim – Erfolgreich: Sieben Teilnehmende erreichen Berufsreife in KVHS-Seminar

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Innerhalb von acht Monaten haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Vorbereitungskurs für die „Prüfung für Nichtschüler zum Erwerb der Qualifikation der Berufsreife“ der Kreisvolkshochschule (KVHS) in Germersheim in den Abendstunden die Schulbank gedrückt. Nun halten die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeugnisse der Berufsreife in den Händen. Mindestens zweimal wöchentlich ging es abends in das Goethe-Gymnasium, um dort an insgesamt 250 Unterrichtsstunden in den Hauptfächern Deutsch und Mathematik sowie in den Nebenfächern Sozialkunde, Biologie und Erdkunde unterrichtet zu werden. Auch das Wahlfach Englisch stand auf dem Stundenplan. Die Schülerinnen und Schüler waren im Alter zwischen 20 und 42 Jahren. Die schriftliche Prüfung fand in den Hauptfächern und in einem Nebenfach statt, mündlich wurden alle sechs Unterrichtsfächer geprüft. Acht von ehemals 15 Teilnehmern haben sich zur Prüfung angemeldet, sieben haben sich der Prüfung gestellt, davon haben alle bestanden. Eine der Teilnehmerinnen absolvierte die Prüfung sogar mit einem Notendurchschnitt von 1,2.

Die lernintensive Zeit und die entsprechenden Leistungen wurden mit der Ausgabe der Abschlusszeugnisse der Berufsreife durch Karin Träber, Leiterin der KVHS, in Vertretung von Landrat Dr. Fritz Brechtel, honoriert. Landrat Dr. Fritz Brechtel sowie der Erste Kreisbeigeordnete und für Schulen und Bildung zuständige Dezernent Christoph Buttweiler, die leider bei der Zeugnisausgabe nicht dabei sein konnten, gratulieren den Absolventinnen und Absolventen und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. Karin Träber hob hervor, dass die Teilnehmenden vor fast einem Jahr selbst die Entscheidung getroffen haben, ihre Zukunft beruflichen Bereich zu verändern und mit diesem Abschluss den ersten Schritt dazu getan zu haben, denn ein Schulabschluss sei heute enorm wichtig, um beruflich durchstarten zu können. Sie lobte die Absolventinnen und Absolventen für ihr Engagement und ihr Durchhaltevermögen neben Berufsalltag, Familie und bedingt durch die Corona-Pandemie zwei Monaten „Zwangspause“ von jeglichem Unterricht ihren Abschluss zu erreichen.

Karin Träber bedankte sich bei dem „Lehrerteam“, das sehr engagiert und damit nicht unerheblich für den Erfolg verantwortlich ist. Einen neuen Vorbereitungskurs zum Erwerb der Berufsreife gibt es wieder ab dem 21. September 2020. Anmeldungen und Anfragen bitte an die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Germersheim, Tel. 07274/53-334 oder per E-Mail vhs@kreis-germersheim.de.