Frankenthal – 2MOTION mit Christian Stockert & Gundy Keller.

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. 2MOTION … ln Bewegung, außergewöhnlich, vielfältig, farbenfroh, gelebt. Irgendwann hat es wohl so kommen müssen, denn getreu dem Motto “es gibt keine Zufälle” entstand eine Ver-bindung nicht nur auf musikalischer, sondern auch auf feinstofflicher Ebene. Gundy Keller Gitarrist, Multiinstrumentalist, und Inhaber der Musikproduktionsfirma A-TOWN recordings, war über 25 Jahre weltweit als Gitarrenelektronikerfinder für den japanischen Hersteller Ro-land/BOSS unterwegs und ist auf unzähligen Promovideos zu sehen. Sein Faible für abgefahrene Gitarrensynthesizer-Elektronik in Verbindung mit einer Akustikgi-tarre spiegelt sich in seinem Musikduo „2MOTION“ mit dem exzellenten Sänger Christian Stockert wieder, die zu zweit eine nie dargebotene Klangwelt erzeugen.

Christian Stockert: Es gibt kaum eine Bühne in der Pfalz, auf der er noch nicht stand. Auch deutschland- und europaweit ist Christian Stockert herumgekommen.

Im Juli 2019 hat er mit seiner Band Brass Machine – eine der renommiertesten Soul-Coverbands der Pfalz – in ei-nem umjubelten Auftritt das Jazz-Festival im schweizerischen Montreux gerockt. Er stand unter anderem mit Laith Al-Deen, Level 42, Andreas Bourani, Silly und Jan Josef Liefers auf der Bühne und hat die Hooters und Level 42 supportet.

Christian Stockert, ein echter „Pälzer Bu“, in Bobenheim-Roxheim aufgewachsen, heute in Freinsheim lebend und gefühlte 350 Tage im Jahr mit Musik beschäftigt. Neben Brass Ma-chine hat er mit 2MOTION, Stockert & Das Soulkollektiv und Tri Tone weitere feste Bands am Start. Stockerts Markenzeichen ist seine kraftvolle Soul-Röhre, die sich anhört, als würde der Nichtraucher täglich eine Schachtel Zigaretten inhalieren und mit Whisky gurgeln. Dazu ist die Stimme facettenreich. Stockert kann sich jede Stilart aneignen und trotzdem authen-tisch klingen.

Track4 Big Band der IG Jazz Frankenthal e.V. Seit der Bandgründung im Frühjahr 2016 hat sich die Band rasant entwickelt und blickt mittlerweile auf Auftritte mit Adrian Mears, Nico-le Metzger, Thorsten Skringer, Stephan Zimmermann und Tony Lakatos zurück. Die Big Band könnte man als sehr ambitionierte Amateurband bezeichnen – das musikalische Niveau ist hoch, die Arrangements sind anspruchsvoll. Zu Recht kann man behaupten, dass sie sich seit ihrem Bestehen zu einem eindrucksvollen Klangkörper entwickelt hat. Die Musiker freuen sich, mit einem Mix aus Latin, Swing und Funk, die Besucher zu unterhalten. Die Big Band präsentiert unter Leitung von Christian Schatka, neben anspruchsvollen Instrumentaltiteln, auch Gesangsnummern mit Sängerin Gabi Kipper.

Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen freuen. Die bunte Showband rund um den charismati-schen Schlagerbarden Rokko Rubin spielt kultige Party-Schlager der 60er und 70er Jahre. Die Musiker zelebrieren in ihrer Bühnenshow eine musikalische und nostalgische Reise ein-mal um und durch die bunte, glitzernde Schlagerwelt aus vermeintlich unbeschwerten Zeiten. Dabei bieten sie eine fabelhafte Mischung aus rassigen Disco-Tanznummern, schwungvollen Gassenhauern und wunderschönen Balladen. Auch wer nicht in den 70ern mit der ZDF-Hitparade aufgewachsen ist, wird Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen lieben.

Mundorgel reloaded in Kooperation mit dem Kulturzentrum Gleis4 Frankenthal. Rot, bieg-sam, Eselsohren: Erinnert ihr euch noch an Pfadfinderzeiten, Klassenfahrten oder Konfir-mandenfreizeiten, wo man abends gemütlich am Lagerfeuer saß, irgendeiner die Gitarre und dieses kleine rote Heftchen auspackte und alle anfingen, Lieder wie: „Die Affen rasen durch den Wald“, „Bolle reiste jüngst zu Pfingsten“, „ Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ und „Wir lagen vor Madagaskar“ zu singen? Dieses Feeling bringen wir gemeinsam mit Roman Winter und Marc Pointner für euch zurück! Wie damals auch, wird erwartet, dass JEDER mitsingt. Es geht um den Spaß am gemeinsamen Singen und nicht darum, jeden Ton 100%ig zu treffen.