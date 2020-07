Mannheim – Stadt erinnert an Grillverbot bei Trockenheit

Grünstadt / Dirmstein / Landkreis Bad Dürkheim (ots) INSERATwww.optikadam.de In den frühen Morgenstunden wurde ein Einbruch in den EDEKA-Markt Dirmstein verübt. Die Täter hatten es ausschließlich auf Zigaretten abgesehen. Auf einer Videoaufzeichnung sind zwei Täter erkennbar, die sich durch Aufhebeln einer Glas-Schiebetür Zugang zum Markt verschaffen und zielgerichtet die Schubladen mit den Zigaretten an der ... Mehr lesen »