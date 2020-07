Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATwww.optikadam.de In der Nacht von Montag (20.07.2020) auf Dienstag (21.07.2020) versuchten Unbekannte sich Zugang zu einer Bankfiliale am Rathausplatz zu verschaffen. An der Tür und dem Türrahmen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . »