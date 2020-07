Frankenthal – „Pfälzer Bausünden“ bringt Jahrzehnte alte Leiche an das Tageslicht – Der 19.Palzki-Krimi von Harald Schneider wurde im Congressforum vorgestellt(VIDEO)

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sommerschule, als kostenloses pädagogisches Angebot in den Sommerferien, findet in den letzten beiden Ferienwochen auch an verschiedenen Standorten im Rhein-Pfalz-Kreis in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Verbandsgemeinden statt. Wie in ganz Rheinland-Pfalz wird es in der 5. und 6. Ferienwochen für alle Schülerinnen und Schüler der 1. bis 8. Klassen ... Mehr lesen »