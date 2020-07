Mannheim – Kostenloser IHK-Energiecheck

Mannheim-Innenstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein unbekannter Täter brach am Montagmorgen in einen Lampenladen in der Mannheimer Innenstadt ein. Ein Zeuge beobachtete kurz nach sechs Uhr, wie ein Mann, bepackt mit zahlreichen Einkaufstüten ein Lampengeschäft im Quadrat M 6 verließ. Er stieg an der Haltestelle Schloß in eine Straßenbahn und fuhr in Richtung Universität. Der Zeuge verständigte daraufhin ... Mehr lesen »