Mannheim – Das Beste kommt zum Schluss – CARStival: Mit Vollgas auf der Zielgeraden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das CARStival hat im Corona-Sommer in Mannheim möglich gemacht, was viele gar nicht mehr erwartet haben: Kino, Konzerte, Kultur. Der etwas andere Festivalsommer wartete mit vielfältigen Acts und jeder Menge CARStival-Romantik auf. Jetzt steht der Endspurt mit einem gewohnt vielfältigen Programm an. Acts wie Sido, Haftbefehl, Alligatoah, Gentleman und Max Giesinger haben sich auf der CARStival-Bühne bereits die Klinke in die Hand gegeben, auch Goethes Faust, Hitchcocks Psycho und ausgewählte Filmklassiker haben ihren Platz im Programm gefunden. Die letzten Vorstellungen des Festivals auf dem Maimarktgelände versprechen wieder Aufregendes aus den verschiedensten Genres und einen sensationellen Festival-Abschluss. Die Rammstein-Tribute-Band Völkerball und SCHILLER’s Lichtsommer mit Special Guest Thorsten Quaeschning (Tangerine Dream) machen in dieser Woche den Anfang, die letzte Woche des Festivals vom 27. bis 1. August wird mindestens genauso bunt: Die Zusatzshow von Dennis

Kailings Dokumentation „Besser Welt als nie“ und der Kultklassiker „Grease“ eröffnen die letzte Woche des Festivals, danach folgen der Löwen-Saisonstart, die CARStival-Edition der ROOF Bar Night, der musikalische Gottesdienst und als großes Finale die Sunshine Live 90er Party.

Die letzten Veranstaltungen im Überblick:

Do., 23. Juli 20.30 Uhr: Völkerball ….a tribute to Rammstein….

Fr., 24. Juli 22.00 Uhr: SCHILLER: Lichtsommer & Special Guest Thorsten Quaeschning

Di., 28. Juli 19.00 Uhr: Besser Welt als nie mit Special Guest Dennis Kailing

21.30 Uhr: Grease

Mi., 29. Juli 20.00 Uhr: Löwen-Saisonstart

Do., 30. Juli 20.30 Uhr: ROOF Bar Night goes CARStival

Fr., 31. Juli 20.30 Uhr: Musikalischer Gottesdienst

Sa., 1. August 20.30 Uhr: Sunshine Live – Die 90er live on Stage

Weitere Infos sowie Tickets für Autos und Open Air Lounges sind unter www.carstival.de erhältlich. Das CARStival wird präsentiert von SAP SE.