Ludwigshafen – Vier Smartphones gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Diebespärchen stahl am Montag (20.07.2020) insgesamt vier Smartphones aus einen Mobilfunkladen. Gegen 15.50 Uhr betraten eine Frau und ein Mann das Geschäft in der Bismarckstraße. Nach kurzer Zeit rissen Sie plötzlich die Smartphones aus der Auslage und flüchteten in Richtung Schulstraße. Die Smartphones hatten einen Gesamtwert von über 3700 Euro. Die Frau war circa 20 Jahre alt und trug einen hellen Pullover und eine Sonnenbrille. Der Mann trug einen dunklen Pullover. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

