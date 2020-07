Ludwigshafen – ERSTMELDUNG Wohnungsbrand in der Oberstraße

Heidelberg/Wiesloch/Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Heidelberger Druckmaschinen AG) – Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat eine eigene Geschäftseinheit zur industriellen Entwicklung, Herstellung und Vertrieb gedruckter und organischer Elektronik gegründet und zudem die Produktion am Standort Wiesloch-Walldorf aufgenommen. Dazu hat das Unternehmen rund 5 Mio. Euro in den Aufbau einer kompletten Produktionsstraße für gedruckte Sensoren investiert. Zunächst sollen am InnovationLab ... Mehr lesen »