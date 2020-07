Ludwigshafen – Einbruch in Bürogebäude

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte brachen in dem Tatzeitraum vom 17.07.2020 bis 20.07.2020 in ein Bürogebäude eines Kfz-Sachverständiger in der Bruchwiesenstraße ein. Aus den Büroräumlichkeiten wurden eine Geldkassette mit 17 Euro Bargeld gestohlen. Der durch den Einbruch entstandene Gebäudeschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

