Ludwigshafen – Einbrecher erwischt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Einbrecher wurde am Montag (20.07.2020) von einem Bewohner bei der Tat erwischt. Der 50-jährige Hausbesitzer kehrte gegen 10.30 Uhr an seine Wohnanschrift in der Spatenstraße zurück und erblickte plötzlich eine ihm fremde Person im Haus. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht und rannte durch die Haustür auf die Straße. Nach derzeitigem Stand wurde der Einbrecher bei der Tatausführung wohl gestört und entkam ohne Beute. Der Einbrecher war männlich und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er war von schlanker Statur und circa 1,75 m groß. Zum Tatzeitpunkt trug er eine kurze Hose und Turnschuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail