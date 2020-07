Ludigshafen – Sommerschule in Ludwigshafen – Anmeldungen noch bis 26.Juli möglich

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Noch bis zum 26. Juli 2020 können Eltern ihre Kinder über das Online-Portal www.sommerschule.edulu.de für die Sommerschule in Ludwigshafen anmelden. Der Link ist auch erreichbar über die Homepage der Stadt, www.ludwigshafen.de. Die Stadt Ludwigshafen bietet die kostenlose Sommerschule in den Ferienwochen vom 3. bis 7. August 2020 sowie 10. bis 14. August 2020 an. Die Sommerschule findet an folgenden Schulen statt: Erich Kästner-Schule, Goetheschule Nord, Gräfenauschule, Lessingschule, Niederfeldschule, Schillerschule Mundenheim (Pavillon der Förderschule), Schillerschule Oggersheim, Wittelsbachschule, Adolf-Diesterweg-Realschule plus, Theodor-Heuss-Gymnasium und Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium. Eltern werden gebeten zu beachten, dass an der Erich Kästner Schule nur in der zweiten Woche vom 10. bis 14. August noch Plätze frei sind. Die Stadt Ludwigshafen ermöglicht mit der Sommerschule den Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 8 eine besondere Fördermaßnahme. In den letzten beiden Wochen der Ferien können Kinder in kleinen Lerngruppen eine systematische Förderung der Grundkompetenzen aus Deutsch und/oder Mathematik erhalten. Die Kurse sollen drei Stunden täglich umfassen, voraussichtlich am Vormittag, über den Zeitraum von Montag bis Freitag. Die Aufteilung der angemeldeten Schüler*innen auf die Kurse erfolgt nach Eingang der Anmeldung, Klassenstufe, Schulart und Wohnort, im Rahmen des vorhandenen Angebotes. Eltern werden nach erfolgter Anmeldung schriftlich von der Stadt informiert.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail