Lorsch – Brand in einem Wohnhaus

Lorsch / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Am Dienstag (21.07.) gegen 02.20 Uhr wurde in einem Einfamilienhaus in der Jahnstraße ein Brand gemeldet. Durch frühzeitige Löscharbeiten der Bewohner konnte eine Ausweitung des Feuers auf das gesamte Gebäude verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten wurden von der Feuerwehr Lorsch durchgeführt. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Als Brandursache kommt ein Kurzschluss an einem Stromkabel in Betracht, der zu einem Kabelbrand im Bereich des Treppenhauses führte. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Heppenheim geführt.

