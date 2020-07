Bad Dürkheim – defektes Elektrogerät auf den Grill gelegt

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am 13.07.2020 befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Kleintransporter (mit Laderampe) die Mannheimer Straße in Bad Dürkheim in Richtung Philipp-Fauth-Straße. Eine 46-jährige befuhr mit ihrem Fahrrad in dieselbe Richtung. An der Ampel in Höhe der dortigen Post wollte die Fahrradfahrerin geradeaus fahren. Der Kleintransporter bog jedoch rasant nach ... Mehr lesen »