Speyer – Seniorin auf dem Weg zur Kirche beraubt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Am Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr kam es zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 81jährigen Seniorin aus Speyer. Ein unbekannter Täter trat von hinten an diese heran, als sie gerade das Gelände der St. Joseph Kirche in der Gilgenstraße betrat. Er bemächtige sich dann der von der älteren Frau über der Schulter getragenen Handtasche, indem er rückartig an dieser riss. Die Seniorin wollte die Handtasche zwar noch festhalten, stürzte hierbei aber. Durch den Aufprall auf dem Asphalt erlitt sie eine Platzwunde im Gesichtsbereich. Sie wurde noch während der Sachverhaltsaufnahme vom DRK ärztlich versorgt. Der derzeit unbekannte Täter flüchtete mit dem Diebesgut, in welchem sich ca. 50EUR Bargeld befand, zu Fuß über die Große Gailergasse. Täterbeschreibung: 40-50jähriger Mann, ca. 180 cm, schwarze Haare und Vollbart, indisches/pakistanisches Erscheinungsbild, dunkler Trainingsanzug, Brille mit getönten Gläsern. Die Polizei sucht Zeugen des Raubes bzw. Personen, denen der Täter auf der Flucht aufgefallen ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.