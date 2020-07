Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Unter dem Vorwand Honig verkaufen zu wollen, hat sich ein bislang noch unbekannter Mann am Donnerstagmittag (16.7.) Zugang zu den Wohnräumen eines Einfamilienhauses in der Planckstraße verschafft. INSERATwww.optikadam.de Gegen 12.40 Uhr hatte der Täter am Haus geklingelt und seine Ware angepriesen. In diesem Zusammenhang fragte der Unbekannte auch nach vorhandenen ... Mehr lesen »