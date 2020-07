Rhein-Pfalz-Kreis – NACHTRAG zu Tötungsdelikt im Limburgerhof – 54-jährige wurde vermutlich mit einem Baseballschläger getötet

Nachtragsmeldung: Tötungsdelikt in Limburgerhof

Ludwigshafen (ots)

Im Falle des Tötungsdelikts in Limburgerhof am 16.07.2020 wurde noch am Freitag (17.07.2020) die Obduktion der 54-Jährigen durchgeführt. Hierbei wurde als todesursächlich ein zentrales Regulationsversagen diagnostiziert. Durch stumpfe Gewalteinwirkung – wahrscheinlich mittels Baseballschlägers – kam es zu Trümmerbrüchen auf der rechten Kopfhälfte.

Hintergrund:

Am (16.07.2020) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Tötungsdelikt in Limburgerhof. Nach bisherigen Erkenntnissen fügte ein 55-Jähriger seiner 54-jährigen Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung tödliche Verletzungen zu. Der 55-Jährige wurde von der Polizei widerstandslos festgenommen.

Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes. Der 55-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Eine Obduktion der 54-Jährigen wurde angeordnet. Mit dem Ergebnis ist nächste Woche zu rechnen.

Quelle:Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz