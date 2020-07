Mannheim – MVV verlängert SolarBonus zur Förderung der Solarenergie in Mannheim – Fördertopf um weitere 30.000 Euro aufgestockt!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Mannheimer Energieunternehmen MVV verlängert seinen erfolgreichen SolarBonus für MVVProdukte zur Förderung der Solarenergie in Mannheim. Die Aktion in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur Mannheim wurde 2018 zunächst für ausgewählte Stadtteile ins Leben gerufen und im Februar dieses Jahres auf das gesamte Stadtgebiet Mannheims ausgeweitet. Die Resonanz

der Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die daraufhin einen Antrag auf Förderung für eine Solaranlage gestellt haben, war so groß, dass die dafür von der Stadt Mannheim und MVV zur Verfügung gestellte Fördersumme inzwischen ausgeschöpft ist. Bisher wurden schon knapp 200 Photovoltaikanlagen gefördert. Nun legt MVV noch einmal nach und stockt den Fördertopf für den Kauf einer MVV-Anlage um weitere 30.000 Euro zugunsten der Solarenergie auf. „Wir freuen uns sehr, dass die Ausweitung unseres SolarBonus so gut angenommen wurde“, betont Matthias Schöner, Leiter des Privat- und Gewerbekundenvertriebs der MVV. „Wir führen die Aktion unter dem Namen ‚SolarBonus – powered by MVV‘ für unsere Produkte fort, damit weitere Mannheimerinnen und Mannheimer von dieser einzigartigen Solarförderung profitieren können.“

„Mit Solarstrom vom Dach kann man selbst die Energiewende in den eigenen vier Wänden gestalten“, so die Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Mannheim, Agnes Schönfelder, und resümiert weiter: „Die Antragsflut auf die Förderprogramme in den vergangenen Monaten macht deutlich, dass Klimaschutz keine Pause macht.“

Der SolarBonus wird ausschließlich für die Neuinstallation einer MVV-Solaranlage bis maximal 10

Kilowatt-Peak (kWp) gewährt. Dabei beschreibt Kilowatt-Peak die Höchstleistung einer Photovoltaikanlage. Im Rahmen der Aktion „SolarBonus – powered by MVV“ erhalten Kunden einen Bonus von 160 Euro brutto pro Kilowatt-Peak installierter Leistung der Solaranlage. Für eine Anlage mit einem MVV-Stromspeicher werden pauschal 200 Euro brutto extra ausbezahlt. Und für jede MVV-Ladesäule gibt es zusätzlich 200 Euro brutto. Die Förderanträge dafür nimmt die Klimaschutzagentur Mannheim entgegen. Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen sind im Internet unter klima-ma.de/solaraktion zu finden. MVV im Portrait Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 4 Milliarden Euro ist MVV eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland. Im Zentrum unseres Handelns steht die zuverlässige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieversorgung unserer Kunden aus Industrie, Gewerbe und Privathaushalten. Ihre individuellen Bedürfnisse und Erwartungen sind unser Ansporn bei der Entwicklung innovativer Produkte und Geschäftsmodelle. Dabei besetzen wir alle Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette: von der Energieerzeugung, dem Energiehandel und der Energieverteilung über den Betrieb von Verteilnetzen bis hin zum Vertrieb, dem Umweltgeschäft und dem Energiedienstleistungsgeschäft. Mit unserer Unternehmensstrategie setzen wir konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien, die Stärkung der Energieeffizienz sowie den weiteren Ausbau der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung und der umweltfreundlichen Fernwärme. Darüber hinaus investieren wir in die Zukunftsfähigkeit unserer Netze und in die Modernisierung unserer Erzeugungsanlagen. Bei allem, was wir tun, können wir fest auf die gewachsene Kompetenz und das

Know-how unserer Mitarbeiter zählen. Ihnen werden wir auch in Zukunft sichere und attraktive Arbeitsplätze bieten. MVV ist ein Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar.