Ludwigshafen – Für Daniela Widmann geht Herzenswunsch in Erfüllung-Sparkasse Vorderpfalz übergibt Preis der Versicherungskammer Bayern-Foto-Aktion

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Rödersheim-Gronau

Daniela Widmann freut sich über einen wahr gewordenen Traum. Schon lange möchte sie die Kath. Kindertagesstätte St. Angela in Rödersheim-Gronau unterstützen. Die Aktion „Herzenswunsch“ von RPR 1 und der Versicherungskammer Bayern, an der Daniela Widmann mit ihrem Foto teilnahm und gewonnen hat, macht dies nun möglich. „Ich freue mich sehr über den Gewinn bei der Aktion Herzenswunsch, endlich geht ein langersehnter Wunsch in Erfüllung“ freut sich Daniela Widmann.

Christopher Serr (Bezirksdirektor der Versicherungskammer Bayern) und Susanne Berendt (PrivatkundenCenter Maxdorf der Sparkasse Vorderpfalz) überreichten der strahlenden Gewinnerin nun den 2.500-Euro-Scheck zur Erfüllung des Herzenswunschs. Dabei gab es doppelten Grund zur Freude. Denn neben der Gewinnerin der Aktion darf sich die Kath. Kindertagesstätte St. Angela über weitere 2.500 Euro freuen, die die Versicherungskammer Bayern zusätzlich für einen guten Zweck spendet. „Wir sind sehr glücklich über die ‘Doppel-Spende’. Diese ermöglicht es uns, die erhoffte Umgestaltung der Außenanlage für unsere Kindertagesstätte umzusetzten“, sagt Sabrina Best, Leiterin der Kindertagesstätte St. Angela.

Unter dem Motto „Herz holen, Herz zeigen, Herzenswunsch erfüllen“ machen die Versicherungskammer Bayern und RPR 1 Träume wahr und erfüllen Herzenswünsche im Wert von bis zu 5.000 Euro. Ob es sich dabei um einen eigenen Traum handelt, ein soziales Projekt, das Hilfe verdient, oder es ein Dankeschön an die besten Freunde sein soll – jeder kann mitmachen und das Wunschherz ausfüllen, sich, die Freunde oder die Familie damit fotografieren und das Foto unter www.rpr1.de hochladen. Das Herz gibt es überall dort, wo es die Versicherungskammer Bayern gibt: vkb.de/beratersuche.



Bildunterschrift:

Christopher Serr (Bezirksdirektor der Versicherungskammer Bayern, hinten rechts) und Susanne Berendt (PrivatkundenCenter Maxdorf der Sparkasse Vorderpfalz, hinten links) überreichten der strahlenden Gewinnerin Daniela Widmann und dem Erzieherteam der Kath. Kindertagesstätte St. Angela Schecks zur Erfüllung des Herzenswunschs. Für die Kinder gab es Sparkassenbälle. Foto Sparkasse Vorderpfalz / Klaus Venus:

