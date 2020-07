Landau – Wieder Geldautomat gesprengt – Geldautomat der Sparkasse in Rohrbach gesprengt- Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Landau / Rohrbach / Metropolregion Rhein-Neckar (Pfalz) (ots)

In der Nacht auf Montag gegen 03:30 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomat der Sparkasse in der Hauptstraße in Rohrbach. Hierbei wurden sowohl der Geldautomat als auch der Pavillon, in dem der Geldautomat aufgestellt war, schwer beschädigt. Zu den Tätern gibt es bislang keine Hinweise. Wer hat in der Nacht vor oder auch nach der Tat ungewöhnliche Beobachtungen in Rohrbach oder Umgebung gemacht? Seit dem 01.September 2019 werden die zentralen Ermittlungen bei Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz durch das Landeskriminalamt geführt. Die Taten wurden in der Vergangenheit hauptsächlich von gut organisierten und professionell agierenden Gruppen aus dem Ausland begangen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Rheinpfalz unter der Rufnummer 0621/963-2773, jede Polizeidienststelle oder digital die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz entgegen: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Bild Archiv MRN News