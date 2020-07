Heidelberg – Zweiter Teil der Corona-Aktion des Interkulturellen Zentrums Heidelberg Künstler*innen im digitalen Kulturzentrum des IZ

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Zwei weitere Veranstaltungen der Aktion „Wir 4“ finden noch vor den Sommerferien im Livestream des Interkulturellen Zentrums statt. Am 23. Juli um 20:15 Uhr erschaffen Musik und Lyrik Nähe und Empathie. Mit “Encuentros – Begegnungen” spielen Inga Bachmann, Lalo Martínez, Duavel Cesar und Andreas Detzel eine Mischung aus deutscher und spanischer Musik und Poesie. Die vier Musiker*innen bringen alle langjährige Erfahrungen mit und treffen sich in diesem Format zum allerersten Mal um gemeinsam etwas Neues zu erschaffen.

Am 25. Juli um 20:15 führt die Band “Out of the box” mit Musik durch das Gebäude der ehemaligen Experimentalphysik am Philosophenweg. Die Band “out of the box” besteht aus Tina Kuka (Gesang, Gitarre & Percussion), Jutta Werbelow (Gesang, Percussion, Gitarre), Oliver Kuka (Gitarre, Ukulele, Mandoline) und Rolf Breyer (Kontrabass, Querflöte, Saxophon). Mit dem ungewöhnlichen Spielort möchte die Band die sonst leeren Räume mit Musik füllen und zum Klingen bringen.

Die Aktion „Wir 4“

Bis zum 05. Juli konnten sich Heidelberger Künstler*innen und Kunstschaffende für einen

einstündigen Livestream auf den digitalen Kanälen des Interkulturellen Zentrums bewerben.

Aus allen Zusendungen hat das Interkulturelle Zentrum eine Auswahl getroffen. Sowohl im Juli

als auch im Herbst möchte das IZ damit Heidelberger Künstler*innen eine Bühne bieten und die

Vielseitigkeit und Kreativität der Heidelberger Kulturszene sichtbar machen.