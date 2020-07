Heidelberg – Ziegelhausen: Schulbergweg ist noch bis Donnerstag, 23. Juli 2020, gesperrt – Umleitung führt über Friedhofsweg

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.optikadam.de Die Stadtbibliothek Mannheim ist über alle Altersgruppen hinweg eine der meistbesuchten Bildungseinrichtungen der Stadt. Seit 1991 ist sie in der Innenstadt in N1 und im Dalberghaus auf zwei Standorte verteilt, was große logistische Herausforderungen mit sich bringt. Auch das nicht mehr zeitgemäße Raumkonzept und mangelnde Barrierefreiheit schränken die Arbeit ein. ... Mehr lesen »