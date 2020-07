Weyher/Edenkoben/südliche Weinstraße (ots)

Mehrere Frischlinge kreuzten heute Morgen (20.07.2020, 05.30 Uhr) die Landstraße 509 zwischen Weyher und Rhodt, als zwei der Jungtiere von einer 42-jährigen Autofahrerin erfasst und getötet wurden. An ihrem Fahrzeug wurde die Stoßstange eingerissen. Wildtiere überqueren besonders häufig in Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen. Und das vor allem in der Dämmerung. Deshalb Fuß vom Gas und immer bremsbereit sein, damit man unfallfrei ankommt.