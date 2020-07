Neustadt – Bei der Festnahme zur Wehr gesetzt

Ottersheim/Landau/Metropolregion Rhein-Neckar Am Samstagabend kam es in Ottersheim bei Landau zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 110.000 Euro und drei schwer verletzten Personen. Um 18.55 Uhr befuhren ein Traktor und ein VW Golf, der mit zwei Personen besetzt war, in dieser Reihenfolge die L 509, an der Ortsausfahrt Ottersheim bei Landau, ... Mehr lesen »