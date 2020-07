Heidelberg – Bald sind Sommerferien! Einige Ämter und Dienststellen der Stadt Heidelberg haben geänderte Öffnungszeiten!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Sommerferien stehen vor der Tür. Dann gelten unter anderem in den Bürgerämtern der Stadt Heidelberg und anderen Dienststellen andere Öffnungszeiten:

Bürgerämter

Von Montag, 3. August, bis Freitag, 4. September 2020, gelten in den Bürgerämtern der Stadt Heidelberg die Ferienöffnungszeiten. Seit Montag, 13. Juli 2020, müssen für die Heidelberger Bürgerämter keine Termine mehr vereinbart werden – sie sind wieder für „Laufkundschaft“ geöffnet. Es gelten aber nach wie vor die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln wegen der Coronavirus-Pandemie: Besucherinnen und Besucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, das bereitstehende Händedesinfektionsmittel benutzen und die Abstandsmarkierungen beachten.

Die Bürgerämter Boxberg/Emmertsgrund, Handschuhsheim und Wieblingen sind am Montag, Mittwoch und Freitag zu den gewohnten Zeiten geöffnet; am Dienstag und Donnerstag sind sie in der Ferienzeit geschlossen.

Die Bürgerämter Pfaffengrund, Kirchheim und Ziegelhausen/Schlierbach sind am Dienstag und Donnerstag zu den üblichen Zeiten geöffnet; am Mittwoch und Freitag sind sie in den Ferien geschlossen. Montags sind die Bürgerämter Pfaffengrund, Kirchheim und Ziegelhausen/Schlierbach immer geschlossen.

Das Bürgeramt Neuenheim ist am Dienstag, Donnerstag und Freitag zu den üblichen Zeiten geöffnet. Am Mittwoch ist es geschlossen. Montags ist es immer geschlossen.

Die Bürgerämter Mitte, Altstadt und Rohrbach sowie die Zulassungs- und Führerscheinstelle stehen den Bürgerinnen und Bürgern zu den gewohnten Zeiten zur Verfügung. Für einen Besuch bei der Zulassungs- und Führerscheinstelle in der Pleikartsförster Straße 116 muss allerdings weiterhin ein Termin vereinbart werden. Die Abstandsregelungen erlauben nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern im Gebäude. Die Kfz-Zulassungsstelle ist unter der Telefonnummer 06221 58-43700 oder per E-Mail an kfz-zulassungen@heidelberg.de und die Führerscheinstelle unter der Telefonnummer 06221 58-13444 und per E-Mail an fuehrerscheinstelle@heidelberg.de zu erreichen.

Die vielfältigen Service-Angebote der Stadt Heidelberg können Bürgerinnen und Bürger auch online in Anspruch nehmen. Die Online-Services sind zu finden unter www.heidelberg.de/formulare.

Stadtarchiv

Das Stadtarchiv ist von Montag, 3. August, bis Freitag, 28. August 2020, für den Publikumsverkehr geschlossen. In dieser Zeit ist im Forschungs- und Lesesaal keine persönliche Einsichtnahme in die Archivbestände möglich. Für telefonische und schriftliche Anfragen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch in gewohnter Weise erreichbar (Telefon 06221 58-19800 oder E-Mail stadtarchiv@heidelberg.de). In dringenden Fällen ist nach Absprache ein Archivbesuch möglich.

Stadtbücherei und Bücherbus

Die Hauptstelle der Stadtbücherei in der Poststraße ist in den Ferien zu den gewohnten Zeiten geöffnet: Dienstag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr. Der Bücherbus fährt nach dem derzeit geltenden Halteplan, der unter www.stadtbuecherei.heidelberg.de eingesehen werden kann. In den Stadtteilen, die am weitesten von der Hauptstelle entfernt sind, werden folgende Haltestellen angefahren:

in Kirchheim (Kerweplatz) montags von 14 bis 17 Uhr

im Emmertsgrund (Mombertplatz) dienstags von 14 bis 17 Uhr

in Ziegelhausen (Neckarschule) mittwochs von 14 bis 17 Uhr

in Schlierbach (Gutleuthofhang) donnerstags von 14 bis 17 Uhr

in Wieblingen, (Karolingerweg) freitags von 13 bis 16 Uhr

Um die Medienauswahl zu erleichtern, bietet das Bus-Team einen Mitbring-Service für bis zu zehn Titel an. Die Medien können bis 10 Uhr des Vortages telefonisch unter 06221 58-36170 oder per E-Mail an buecherbus@heidelberg.de bestellt werden.

Bürgerbeauftragter

Das Büro des Bürgerbeauftragten der Stadt Heidelberg ist von Mittwoch, 22. Juli, bis Donnerstag, 27. August 2020, geschlossen. Während dieser Zeit besteht für Bürgerinnen und Bürger weiterhin die Möglichkeit, auf einen Anrufbeantworter zu sprechen. Das Büro ist ab Mittwoch, 2. September, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar: mittwochs von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr. Das Büro ist per Telefon unter 06221 58-10260 und per E-Mail an buergerbeauftragter@heidelberg.de zu erreichen.

Theater und Orchester Heidelberg

Das Theater und Orchester Heidelberg geht von Montag, 3. August, bis Montag, 7. September 2020, in die Spielzeitpause. Die erste Vorstellung nach der Sommerpause ist die Schauspiel-Performance „Ernst ist das Leben“ am 19. September 2020. Die Theaterkasse bleibt von Montag, 17., bis Samstag, 29. August, geschlossen. An allen anderen Tagen gelten die normalen Öffnungszeiten (Montag bis Samstag von 11 bis 18 Uhr). Weitere Informationen gibt es unter www.theaterheidelberg.de.

Musik- und Singschule

Die Musik- und Singschule Heidelberg ist in den Sommerferien von Mittwoch, 29. Juli 2020, bis Freitag, 11. September 2020, geschlossen.

Interkulturelles Zentrum (IZ)

Das Interkulturelle Zentrum der Stadt Heidelberg macht von Donnerstag, 30. Juli 2020, bis Freitag, 11. September 2020, Sommerpause und ist geschlossen.