Adelsheim-Sennfeld – Zwei Verletzte bei Arbeitsunfall

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am 18.07.2020, gegen 21:45 Uhr, klingelte eine unbekannte männliche Person an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Brechlochstraße in Ludwigshafen am Rhein. Nachdem niemand öffnete, verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang ins Haus. Hier wurde er dann von der Anwesenheit der Bewohnerin überrascht und flüchtete fußläufig über