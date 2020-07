Speyer – Körperverletzung aufgrund fehlender Mund-Nasen-Bedeckung

Offenburg/Oppenau/Aus der Nachbarschaft INSERATwww.optikadam.de Nach der mehrere Tage andauernden Fahndung nach dem in den Wäldern um Oppenau abgetauchten Yves Rausch gelang der Polizei die vorläufige Festnahme des 31-Jährigen. In diesem Zusammenhang wurden vier Schusswaffen sichergestellt. Der Gesuchte wurde gestern um 17.15 Uhr in einem Waldstück bei Oppenau vorläufig festgenommen.Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt. Die ... Mehr lesen »