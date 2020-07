Offenburg – Festnahme in #Oppenau

Offenburg/Oppenau/Aus der Nachbarschaft

Nach der mehrere Tage andauernden Fahndung nach dem in den Wäldern um Oppenau abgetauchten Yves Rausch gelang der Polizei die vorläufige Festnahme des 31-Jährigen. In diesem Zusammenhang wurden vier Schusswaffen sichergestellt.

Der Gesuchte wurde gestern um 17.15 Uhr in einem Waldstück bei Oppenau vorläufig festgenommen.Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt.

Die vier Dienstwaffen konnten sichergestellt werden.

Polizei Offenburg/Bild Twitter Polizei Offenburg