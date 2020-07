Ludwigshafen – NACHTRAG RAUBÜBERFALL – Raubüberfall wird zum bewaffneten Raubüberfall – Täter nach Festnahme wieder frei

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar Am Freitagabend, den 17.07.2020, kommt es zu einer Schlägerei zwischen sieben Personen in der Ludwigshafener Innenstadt. Ein 24-Jähriger aus Dannstadt-Schauernheim befindet sich stark alkoholisiert auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen. Dort pöbelt er die Passanten an. Später trifft er in der Ludwigstraße auf fünf männliche Personen im Alter von 20-24 Jahre ... Mehr lesen »