Ludwigshafen – Erstmeldung: Unfall #A650 Abfahrt Speyer

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Perfekt! Azat Valiullin (29) hat seinen Vertrag bei den Eulen Ludwigshafen um ein weiteres Jahr verlängert. Seit Januar 2018 ist der russische Handball-Nationalspieler für den Bundesligisten am Ball und soll in der neuen Saison speziell in der Abwehr wieder eine Schlüsselrolle spielen. INSERATwww.optikadam.de Der Hochkaräter Valiullin, 2,07 Meter groß, kam vor ... Mehr lesen »