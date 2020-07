Speyer – Stadt ermöglicht Schausteller*innen Aufstellmöglichkeiten – Gastronomisches Angebot im Domgarten ab 31. Juli 2020

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Speyer ermöglicht sieben Speyerer Schausteller*innen sich mit ihren Verkaufsständen von Freitag, 31. Juli 2020, bis Sonntag, 16. August 2020, im unteren Domgarten aufzustellen. Die Option einer Verlängerung auch nach dem 16. August 2020 ist nach enger Abstimmung mit den Teilnehmer*innen möglich. Dies ist das Ergebnis von mehreren Gesprächen zwischen Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und den ortsansässigen Schausteller*innen sowie unter Einbeziehung des Verkehrsvereins Speyer e.V.. Das finale Konzept wurde am Donnerstag im städtischen Verwaltungsstab genehmigt. Mit diesem gastronomischen Angebot können die Schausteller*innen, denen durch die Absage der Messen, Jahrmärkte und Volksfeste ihre Lebensgrundlage nahezu komplett entzogen wurde, endlich wieder das tun, wofür sie leben: Ihren Mitmenschen eine Freude bereiten.

„Es war mir ein Herzensanliegen, die in Speyer ansässigen Schaustellerinnen und Schaustellern zu unterstützen und es ihnen unter der Einhaltung der notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen zu ermöglichen, endlich wieder arbeiten zu können“, begründet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Entscheidung der Stadt. Zusammen mit der zuständigen Mitarbeiterin für Messen und Märkte, Eva Wöhlert, wurde deshalb ein Konzept entwickelt, dass das Aufstellen von Verkaufsständen im Domgarten ermöglicht und damit auch dem Wunsch der Schausteller*innen entgegen kommt. Das gastronomische Angebot ist von Freitag, 31. Juli 2020, bis Sonntag, 16. August 2020, jeweils mittwochs bis sonntags von 12:00 bis 21:00 Uhr im Bereich des unteren Domgartens geöffnet. Insgesamt sieben Stände werden weitläufig verteilt aufgestellt und bieten von der Bratwurst über Crêpes und Süßwaren bis hin zum gemütlichen Umtrunk im Biergarten ein breites Angebot für Groß und Klein. Für jeden Stand besteht ein eigenes Hygienekonzept und die Verweilplätze werden entsprechend den gültigen Hygienerichtlinien der Gastronomie betrieben.

Folgende Schausteller*innen werden im Domgarten ihre Verkaufsstände aufbauen: Patrick Barth (Biergarten), Birgit Lemke-Krieg (Biergarten), Heike Lemke-Schmidt (Crêpes), Anja Ruppert-Keller („Woiständel“), Thilo von Olnhausen (Süßwaren), Waltraud von Olnhausen (Crêpes) und Beate Wittmann (Fischeangeln). Die Stadtchefin betont: „Wir haben die Corona-Pandemie in Speyer bisher auch deshalb so gut überstanden, weil es in unserer Stadt einen großen Zusammenhalt gibt und geholfen wurde, wo Not am Mann oder der Frau war. Ich darf daher alle Speyererinnen und Speyerer einladen, unsere Schaustellerinnen und Schausteller zu unterstützen und diese getreu dem Motto „Speyer hält zusammen“ im Domgarten an ihren Ständen zu besuchen.“