Neustadt/Weinstraße – Fahrt mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 17.07.2020 gegen 09:55 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Laustergasse in Neustadt eine Frau auf, welche auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fuhr. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte der Verdacht bestätigt werden, dass die 19-jährige Frau aus Neustadt keinen Versicherungsschutz für ihren E-Scooter besitzt. Nach eigenen Angaben hatte die Fahrerin das Elektrokleinstfahrzeug erst am vorherigen Tag erworben. Der E-Scooter wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt und eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde erfasst.

