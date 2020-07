Mannheim-Neckarstadt – 43-jähriger Mann soll Familie mit Hammer bedroht haben

Mannheim-Neckarstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine dreiköpfige Familie im Stadtteil Neckarstadt fühlte ich am Donnerstagabend durch das Verhalten eines 43-jährigen Mannes bedroht. Der Mann klopfte kurz nach 22 Uhr mit einem Hammer in der Hand an der Wohnungstür der Familie in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarpromenade. Der 11-jährige Sohn öffnete die Tür und schlug diese beim Erkennen des Mannes mit dem Hammer sofort wieder zu. Dies versuchte der 43-Jährige vergeblich zu verhindern, woraufhin er fast 20mal mit dem Hammer gegen die Tür schlug, die hierdurch beschädigt wurden. Die verängstigte Familie verständigte daraufhin die Polizei. Der im gleichen Anwesen wohnende Mann konnte in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen werden. Er war deutlich alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der mitgeführte Hammer wurde ebenfalls aufgefunden und konnte sichergestellt werden.

Er wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Gegen den Mann wird wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.