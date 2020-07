Mannheim – Immer schön cool bleiben – Mutmach-Wassereis für Schüler der Waldschule

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. „Cool bleiben“, diese Devise passt nicht nur zu sommerlichen Temperaturen, sondern auch zu allem, was Corona so mit sich gebracht hat. Denn so manches konnte und kann einem schon ganz schön verrückt vorkommen oder zu Frust führen – auch in puncto Schule. Wenn einem dann jemand so charmant und erfrischend wie die Pastoralreferentin Paulina Scheffzek mit ihrem evangelischen Kollegen Gemeindediakon Ralph Schmidhuber mit einem Wassereis garniert Mut zuspricht – dann ist der Tag doch schon fast gerettet. Dieser Meinung waren zumindest die Schüler der Waldschule in der Mannheimer Gartenstadt: „Sie sind ein Ehrenmann – eine Ehrenfrau!“



400 erfrischende Mutmacher

Denn in der Werkreal- und Realschule im Norden Mannheims war das Gespann Scheffzek-Schmidhuber im Namen der Fachschaft Religion inzwischen insgesamt dreimal unterwegs. Immer bepackt mit Kühlboxen voller Wassereis mit der Aufschrift „Bleib cool – in diesen verrückten Zeiten“. Erstmals bedachten sie noch vor den Pfingstferien die Zehntklässler am Tag ihrer Abschlussprüfungen. Rund 400 Eisportionen gaben sie inzwischen an weiteren Tagen an die Kinder der 6. bis 9. Klassen und die Schüler in der Notbetreuung aus.



Außergewöhnliche Wege in außergewöhnlichen Zeiten

„Es war uns wichtig, auch in Zeiten von Corona da zu sein“, sagen Scheffzek und Schmidhuber. Es sei schwierig, das Fach Religion digital zu unterrichten, weil der Unterricht vom persönlichen Kontakt und der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler lebe. „Gerade in Zeiten von Unsicherheit sind die Relilehrer eigentlich besonders gefordert“, sind sich die Initiatoren der erfrischenden Mutmach-Aktion bewusst. Da Religion aber nun einmal kein Hauptfach sei, stellte sich das als sehr komplex heraus. „Da mussten wir eben andere Wege gehen!“, sagt die Pastoralreferentin in der Mannheimer Kirchengemeinde Mannheim-Nord. (schu/Bilder: Scheffzek/Schmidhuber)

