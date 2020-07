Rhein-Pfalz-Kreis – Tötungsdelikt in Limburgerhof

Schriesheim/Rhein-Neckar-Raum/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am Samstag, den 11.07.2020 wurde gegen 15 Uhr durch einen oder mehrere unbekannte Täter am Geldautomaten einer Bankfiliale in Schriesheim unberechtigt Auszahlungen in Höhe von mehreren Tausend Euro vorgenommen. Die Unbekannten gelangten – vermutlich durch Ausspähen – rechtswidrig in den Besitz der EC-Karte und der dazugehörigen PIN der Kundin, die kurz zuvor ... Mehr lesen »