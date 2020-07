Walldorf – Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Ein 21- und ein 18-Jähriger aus Nordafrika wurden am 14.07.2020 bei einem Diebstahl von Bekleidung in einem Einkaufszentrum in Ludwigshafen beobachtet. Die Polizeibeamten konnten die Beschuldigten nach einer kurzen Flucht stellen und vorläufig festnehmen. Sie stehen im Verdacht, auch Ladendiebstähle in mindestens 30 Fällen im Bereich Ludwigshafen, Speyer, Mainz ... Mehr lesen »