Südliche Weinstraße – Corona-Verdacht nicht bestätigt – alle 39 Personen in Zusammenhang mit Kita in Herxheimweyher wurden negativ getestet

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Testergebnisse der Personen, die gestern in der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Herxheimweyher beprobt wurden, sind negativ. Die Verdachtsfälle haben sich nicht bestätigt. Gestern wurden in der Kindertagesstätte in Herxheimweyher acht Beschäftigte der Kita, 20 Kita-Kinder und elf Familienangehörige der Kita-Kinder auf COVID-19 getestet, da am Montag in der Kindertagesstätte eine ungewöhnliche Häufung von Erkrankungen mit respiratorischen Krankheitssymptomen festgestellt wurde.

„Das Gesundheitsamt hat die Kinder der Kita auf freiwilliger Basis getestet. Auch Eltern und Beschäftigte der Kindertagesstätte konnten sich testen lassen, unabhängig davon, ob Krankheitssymptome vorlagen oder nicht. Insgesamt waren es 39 Tests, die erfreulicherweise allesamt negativ waren. Die häusliche Quarantäne konnte deshalb aufgehoben werden“, berichtet der Kreisbeigeordnete Kurt Wagenführer.

Die Kreisverwaltung hat in Abstimmung mit der Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim die Schließung Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ ab dem morgigen Freitag aufgehoben. Die Kindertagesstätte wird morgen wieder öffnen.