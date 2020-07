Speyer – 14 Fahrzeuge kontrolliert

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochvormittag kontrollierte die Polizei im Rahmen einer fast 2-stündigen Kontrolle, in der Geibstraße, in Speyer, 14 Fahrzeuge. Dabei sprachen die Beamten zwei Verwarnungen wegen Gurtverstößen, eine Verwarnung auf Grund einer defekten Beleuchtungseinrichtung am PKW aus und erfassten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Ladungssicherungsverstoßes. Zudem stellten sie zwei Mängelberichte wegen nicht mitgeführtem Warndreieck und defekter Beleuchtung am Fahrzeug aus.

