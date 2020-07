Sinsheim – Tödlicher Verkehrsunfall – 30jähriger Mercedes-Fahrer verliert Kontrolle und schleudert auf 24-jährigen Motorrad-Fahrschüler

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Testergebnisse der Personen, die gestern in der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Herxheimweyher beprobt wurden, sind negativ. Die Verdachtsfälle haben sich nicht bestätigt. Gestern wurden in der Kindertagesstätte in Herxheimweyher acht Beschäftigte der Kita, 20 Kita-Kinder und elf Familienangehörige der Kita-Kinder auf COVID-19 getestet, da am Montag in der ... Mehr lesen »