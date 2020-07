Mannheim/Weinheim/Hemsbach – Zahlreiche Senioren erhielten Anrufe angeblicher Verwandter

Mannheim/Weinheim/Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Wochenbeginn häuften sich in Mannheim, Weinheim und Hemsbach wieder Anrufe angeblicher Enkel oder anderer naher Verwandter sowie angeblicher Behördenmitarbeiter bei älteren Menschen. Zahlreiche Senioren im gesamten Stadtgebiet Mannheims, sowie in Weinheim und Hemsbach erhielten seither ungebetene Anrufe, bei denen es die Anrufer auf die Ersparnisse älterer Menschen abgesehen hatten. Sensibilisiert durch die intensive Medienarbeit der Polizei erkannten alle Angerufenen die tatsächliche Intention der Anrufer und gingen nicht auf deren Forderungen ein oder beendeten rasch die Telefongespräche. Einzelne Angerufene gaben den ungebetenen Anrufern gar zu verstehen, dass deren Masche mittlerweile hinlänglich bekannt sei. So trat in keinem der Fälle ein finanzieller Schaden ein.

Dennoch wird nochmals eindringlich auf nachfolgendes hingewiesen:

– Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

– ordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

– Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

– Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

– Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

– Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

– Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.