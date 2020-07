Mannheim – RadCHECK an der RADSTELLE beim Alten Meßplatz

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in diesem Jahr möchte das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim alle Bürger*innen motivieren, sich an der Jagd nach der Asiatischen Tigermücke (Aedes Albopictus) zu beteiligen. Um zu verhindern, dass sich die Mücken bei uns ansiedeln, ist es notwendig, schon kleine Populationen zu lokalisieren und einzudämmen. In den vergangenen Jahren wurde ... Mehr lesen »