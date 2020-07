Mannheim – Kurzzeitige Umleitung der Buslinie 53

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Reparaturarbeiten wird die Kammerschleusenbrücke in Mannheim am Samstag, 18. Juli, in der Zeit von voraussichtlich 7 Uhr bis 12 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die betroffene Buslinie 53 wird zwischen den Haltestellen Luzenberg und Bunsenstraße über die Industriestraße (Fahrtrichtung Käfertal) bzw.die Untermühlaustraße (Fahrtrichtung Kurpfalzbrücke) umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Bonadiesstraße, Kammerschleuse, Dürstelschlag, Rheinrottstraße, Niederweid, Hombuschstraße, Weidenwörth, Bastion und Diffenébrücke können in dieser Zeit in beiden Richtungen nicht bedient werden.

