Mannheim – Kultur-Bühne in Corona-Zeiten SommerGartenKonzerte

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Von Mitte Juli bis in den September hinein bietet die CityKirche Konkordien Kulturschaffenden eine Bühne und dem Publikum einen analogen Genuss. Regelmäßig finden auf der Kirchwiese Aufführungen statt, bei Regen in der Kirche. Start ist am Freitag, 17. Juli mit einem Streicher-Trio der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. „Wir wollen Kultur im öffentlichen Raum zugänglich machen“ sagt Pfarrerin Ilka Sobottke. Es gehe darum, die Stadt zu beleben, einen Klang zurückzubringen, neue Töne anzustimmen mit „Seelen weit, Herzen auf!“, so Sobottke. Im Programm geht es von Jazz bis Oper, von Lesung bis Kino, von Clown bis ShantyChor, mit Streichkonzert oder Brassband, es erklingen Weltmusik, Crossover, es gibt auch Tanz.

Auf der Kirchwiese finden mit dem erforderlichen Abstand rund 100 Personen auf den Bierbänken oder auf mitgebrachten Picknickstühlen Platz finden. Auch Zaungäste können die Aufführung genießen. Bei Regen wird in die Kirche ausgewichen, wo Platz für mindestens 70 Personen ist. Das Streicher-Trio der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz führt am 17l Juli Werke von Franz Schubert, Ludwig van Beethoven und Johann Sebastian Bach auf. Mitwirkende sind Yiqong Pan (Violine), Martin Straakholder (Viola) und Eric Trümpel (Violonvello) Der zweite Termin der SommerGartenKonzerte ist am Freitag, 24. Juli um 19 Uhr mit den „Heavy Bones“. Die weiteren Termine sind in Planung und werden alsbald bekanntgegben.

SommerGartenKonzert

Freitag, 17. Juli, 19 Uhr

Streicher-Trio der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Wiese an der CityKirche Konkordien

R3, 68161 Mannheim