Ludwigshafen – Neuer Kanal für Dorisstraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 50-Jähriger geriet am 15.07.2020, gegen 12:30 Uhr, an der Auffahrt zur B 37 ins Schleudern und prallte mit seinem Auto gegen eine Wand der Hochstraße. Er war von der Kaiser-Wilhelm-Straße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim gefahren. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ... Mehr lesen »