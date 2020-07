Bad Dürkheim – Fahrzeug beschädigt

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von 12.07.2020 bis 13.07.2020 wurde die Fahrerseite eines Toyota in der Straße Auf der Hayert in Kallstadt von bislang unbekannten Täter, vermutlich mit einem Stein, zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

