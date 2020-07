Worms – Ausstellung Jörg Madlener „Elegy for Syria“ im Museum Heylshof Vernissage am 17. Juli um 18 Uhr

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 18. Juli bis 27. September 2020 zeigt das Museum Heylshof die Ausstellung „Elegy for Syria“ von Jörg Madlener. Die Bilder des in Düsseldorf geborenen und in New York lebenden Künstlers sind wie ein Aufschrei, sie wirbeln die Farben auf und stiften ein „dionysisches“ Chaos wie am Ursprung der Schöpfung. Die Vernissage findet am 17. Juli 2020 um 18 Uhr im Museum Heylshof statt. Es begrüßen Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek sowie Sascha Kaiser, Geschäftsführer der Nibelungenfestspiele gGmbH und der Kultur und Veranstaltungs GmbH. Eine Einführung gibt Kurator Dr. Olaf Mückain. Die Vernissage kann nur nach Voranmeldung besucht werden unter m.storf-felden@heylshof.de. Weitere Informationen unter www.heylshof.de.

Der Zyklus von Gemälden „Elegy for Syria“ wurde im Oktober 2019 zum ersten Mal in dem Patio der Königlichen Ställe im Zentrum von Brüssel gezeigt. Die Ausstellung stand unter der Schirmherrschaft der Königlichen Belgischen Akademie der Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Schönen Künste. Empathie ist in der Sicht des Malers Jörg Madlener die Antwort, wie er sich der Tragödie in Syrien nähern kann, indem er Themen seiner – der westlichen – Kultur einsetzt. Kreuzigung und Pietá sprechen von Gewalt und Leiden, universal sind sie aber auch Ikonen, die durch das fast aussichtslose Leiden des Anderen selbst in Frage gestellt werden. Die Ausstellung im Museum Heylshof fügt der Brüsseler Ausstellung eine neue Bildgruppe hinzu. „The Rukban Woman“ zeigt eine Mutter in dem berüchtigten gleichnamigen Lager zwischen Syrien und Jordanien. Hoch und schön birgt sie ihr Kind in ihrem Mantel, dem Umhang, der sich zur Metaphorik und zum Subjekt des Bildes entwickelt: Malerei wird Hülle.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die Ausstellung „Elegy for Syria“ von Jörg Madlener ist vom 18. Juli bis 27. September 2020 im Museum Heylshof, Stephansgasse 9, 67547 Worms, zu sehen. Geöffnet ist sie dienstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 3,50 Euro pro Person für Erwachsene. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Schüler, Auszubildende und Studenten über 18 Jahre mit Nachweis zahlen einen Euro. Weitere Informationen findet man unter www.heylshof.de.