Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Aquabella in Mutterstadt nach Chlorgasalamierung geöffnet

Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits gemeldet, kam es gestern Abend am 14.07.2020 gegen 18:00 Uhr zu einer Chlorgasalamierung am Aquabella in der Waldstraße in Mutterstadt. Im Einsatz waren der Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises sowie die Freiwillige Feuerwehr Mutterstadt. Nach gründlicher Untersuchung vor Ort, im Freien wie auch in den betroffenen Räumlichkeiten ... Mehr lesen »