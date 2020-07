Oftersheim – Dreister Diebstahl von Fahrradteilen – Zeugen gesucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein unbekannter Dieb hat am Dienstag zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens in der Thomas-Mann-Straße das an einem Heckträger eines Autos befestigten Fahrrad den gesamten Vorderbau mit Lenker und Dämpfer entwendet. Der Fahrzeugbesitzer hatte zwei hochwertige Fahrräder am Vorabend auf dem Träger befestigt, abgeschlossen und mit einer Plane abgedeckt, da das Ehepaar am nächsten Tag in den Urlaub fahren wollte. Für den Diebstahl muss der Täter spezielles Werkzeug benutzt haben. Zeugen, die im fraglichen tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

